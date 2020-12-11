"Дом.ru Бизнес" запустил мобильное приложение "Облачная АТС"

Фото: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") разработал для корпоративных клиентов мобильное приложение "Облачная АТС". Теперь предприниматели могут контролировать звонки компании и настраивать АТС не только через привычный веб-интерфейс, но и на экране смартфона.

Мобильное приложение бесплатно для всех пользователей сервиса "Облачная АТС Дом.ru Бизнес" и уже доступно для скачивания на App Store и Google Play. Настройка, подключение опций и управление услугой не требует обращения в контакт-центр оператора, производится клиентом самостоятельно за пару кликов.

Новое приложение станет незаменимым помощником руководителей, которые значительную часть времени находятся за пределами офиса, не всегда имеют доступ к компьютеру и привыкли решать рабочие вопросы с помощью мобильного телефона.

Скачав программу на устройство, можно управлять всеми функциями облачной телефонии. Руководителю стало проще контролировать работу сотрудников, в любой момент он может увидеть, что происходит со звонками компании, прослушать запись любого разговора прямо в смартфоне. Приложение не только покажет сводку по звонкам за текущий день, статистику за произвольный период и всю историю принятых и пропущенных вызовов, но и позволит настроить переадресацию и маршруты вызова, добавить нового сотрудника или перенастроить отдел.

"В условиях пандемии и кризиса предпринимателям стало еще труднее вести бизнес, – говорит руководитель службы управления продуктами для корпоративных клиентов "Дом.ru Бизнес" Александр Жуков. – И каждый пропущенный звонок или недовольный клиент обходится компании все дороже. Ситуация осложняется тем, что компании вынуждены переводить сотрудников на удаленную работу, отчего качество обслуживания клиентов часто страдает. Чтобы поддержать наших бизнес-клиентов, мы создали удобный инструмент – мобильное приложение "Облачная АТС". Оно бесплатно для наших клиентов и дает возможность контролировать звонки компании прямо в смартфоне".

До 31 января 2021 г. новые клиенты могут с выгодой для себя подключить пакет услуг и пользоваться облачной АТС и интернетом со скидкой 20%.

ОАТС – современное облачное решение, которое пользуется популярностью у представителей как среднего и малого бизнеса, так и у государственных учреждений, медицинских и транспортных организаций, предприятий торговли и сферы услуг, компаний с большим количеством удаленных сотрудников. Обновленная версия с десятками ключевых преимуществ для роста продаж и улучшения качества обработки вызовов стала доступна клиентам "Дом.ru Бизнес" в 2017 году. За три года оператор значительно расширил функциональные возможности решения.