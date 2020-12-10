В тюменских школах не планируются массовые новогодние мероприятия

17:03 09 декабря 2020
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В образовательных организациях Тюменской области в связи с риском распространения коронавируса и в условиях действующего в регионе режима повышенной готовности не планируются массовые новогодние и рождественские мероприятия с массовым пребыванием детей. Об этом сообщает областной департамент образования

 "Вместе с тем в детских садах и школах, в тех группах и классах, которые находятся в данный момент на стандартной форме обучения, проведение праздничных мероприятий внутри классных и групповых коллективов возможно по решению руководства образовательной организации в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации", — прокомментировали в департаменте.

 

Теги: Новый год , праздники , школа
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