В тюменских школах не планируются массовые новогодние мероприятия

В образовательных организациях Тюменской области в связи с риском распространения коронавируса и в условиях действующего в регионе режима повышенной готовности не планируются массовые новогодние и рождественские мероприятия с массовым пребыванием детей. Об этом сообщает областной департамент образования

"Вместе с тем в детских садах и школах, в тех группах и классах, которые находятся в данный момент на стандартной форме обучения, проведение праздничных мероприятий внутри классных и групповых коллективов возможно по решению руководства образовательной организации в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации", — прокомментировали в департаменте.