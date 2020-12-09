Тюменцев проконсультируют насчет регистрации прав на объекты культурного наследия

10:25 09 декабря 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В четверг, 10 декабря, управление Росреестра по Тюменской области проведет прямую телефонную линию, в рамках которой разъяснит вопросы, связанные с порядком государственной регистрации прав, перехода прав, аренды на объекты культурного наследия.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

Проведет телефонную консультацию заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.

Теги: Росреестр
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2020