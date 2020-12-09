Тюменцев проконсультируют насчет регистрации прав на объекты культурного наследия

В четверг, 10 декабря, управление Росреестра по Тюменской области проведет прямую телефонную линию, в рамках которой разъяснит вопросы, связанные с порядком государственной регистрации прав, перехода прав, аренды на объекты культурного наследия.
Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.
Проведет телефонную консультацию заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.
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