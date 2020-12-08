В Тюмени пройдет онлайн-трансляция концерта в честь Дня конституции России

Фото: пресс-служба ТКТО

День конституции в Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В этом году Тюменское концертно-театральное объединение организует трансляцию праздничной концертной программы.

Концертная программа пройдет с участием солистов и творческих коллективов: Виктории Некрасовой, Светланы Костко, Сергея Дьяконова-Дьяченкова, вокал-группы "Санрайз", государственного ансамбля танца "Зори Тюмени" и эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" под управлением Тимура Бахрова. Начало трансляции на сайте ТКТО в 12 декабря в 12:00.

Напомним, в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон государства, который провозглашает равноправие и свободу человека независимо от происхождения, национальности, вероисповедания.

Конституция является гарантом гражданского мира и согласия, объединяет различные политические и общественные силы, направляет энергию народа на создание стабильного правового государства. Она отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны. Именно Конституция страны служит надёжным ориентиром политики, которая осуществляется на территории нашего государства.

Конституцию можно сравнить с прочным фундаментом, на котором строится и стоит наш общий дом – Российская Федерация. Мы твёрдо уверены, что созидательная работа каждого жителя Тюменской области позволит ещё полнее реализовать конституционные нормы и принципы, создаст действенные условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие граждан России.