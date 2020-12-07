В ОКБ №2 запустили в эксплуатацию дополнительный томограф

Фото - пресс-служба облатсного департамента здравоохранения

Новый компьютерный томограф запустили во взрослой поликлинике Областной клинической больнице №2. Аппарат установлен в рамках исполнения поручения губернатора региона для увеличения доступности высокотехнологичной диагностики в условиях пандемии коронавируса.

Главврач ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2 Роман Паськов:

Поликлиническое звено – важная часть оказания медицинской и консультативной помощи тюменцам по территориальному признаку. Амбулаторное наблюдение осуществляется наряду с оказанием экстренной и неотложной помощи жителям города и всего региона – в этом особенность больницы. Являясь современным диагностическим центром, мы делаем доступнее высокоточные исследования, необходимые для своевременного выявления заболеваний и их последующего лечения.

Томограф установлен на первом этаже поликлиники. Для разделения потоков пациентов в кабинет сделано два входа: из поликлиники и с улицы, со стороны двора. У аппарата высокий уровень разрешающей способности, что позволит врачам в оперативно проводить качественные исследования большого количества пациентов с минимальной лучевой нагрузкой.

"Аппарат имеет дополнительные опции, позволяющие снижать артефакты от металлов. Это большое преимущество, так как мы принимаем большое количество пациентов травматологического профиля с установленными металлоконструкциями", - рассказывает заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ №2 Николай Мельников.

После стабилизации эпидобстановки томограф будет задействован для проведения ангиографических исследований для выявления заболеваний сосудов на ранней стадии и своевременного направления пациентов на лечение в Региональный сосудистый центр ОКБ №2, сообщили в пресс-службе депздрава.

Помимо данного томографа, в этом году для достижения целей нацпроекта "Здравоохранение" в приемном отделении больнице уже был установлен один современный компьютерный томограф, в дополнение к уже имеющейся диагностической технике рентгенологическую службу больницы усилили также мощный МРТ-аппарат, а также два новых цифровых рентген-аппарата – они установлены в детском стационаре и взрослой поликлинике ОКБ №2.

Взрослая поликлиника Областной клинической больницы №2 обслуживает 63 тысячи приписного населения. За одну смену врачи принимают более 1,2 тысячи человек.