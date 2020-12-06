Более 1 млн рецептов на бесплатные лекарства получили тюменцы в 2020 году

В Тюменской области с начала 2020 года выписали более 1,2 млн рецептов "федеральным" льготникам для получения ими необходимых лекарственных препаратов бесплатно. За 11 месяцев было отпущено лекарств на общую сумму 798 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, всего в регионе 54 788 "федеральных" льготников имеют право на получение государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врача бесплатно.

Были своевременно проведены аукционы на поставку лекарств для обеспечения граждан. Созданы запасы лекарственных препаратов, с учетом того, что гражданам старше трудоспособного возраста при стабильном течении заболевания назначается терапия на курс лечения до трех и более месяцев.

По жизненным показаниям гражданам также назначаются отдельные препараты, которые оплачиваются за счет средств областного бюджета. За 11 месяцев 2020 года дополнительно назначено таких лекарственных препаратов "федеральным" льготникам на сумму более 12 млн рублей.

Кроме того, в регионе более 1 800 человек включены в регистр по высокозатратным нозологиям. С начала года в область поступили дорогостоящие лекарства на сумму 529 млн рублей. Лекарства по 6345 рецептам на сумму 477 млн рублей уже у пациентов.

Задать вопрос по обеспечению бесплатными лекарствами можно по телефонам горячей линии: 8 (3452) 42-78-23, 8(3452) 68-45-65.