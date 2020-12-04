В Тюмени мошенник обокрал двух женщин под видом установки противопожарного оборудования

В областном центре перед судом предстанет 23-летний житель Тугулыма Свердловской области. Молодой человек обвиняется по чч.1 и 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мужчина проживал у своего друга в Тюмени. Не имея постоянных источников дохода, он в октябре 2020 года под предлогом установки противопожарного оборудования похитил у двух пенсионерок в возрасте 89 и 92 лет в общей сумме 22 тыс. рублей.

Вскоре аферист был задержан.

"Мошенник оставил у первой потерпевшей медицинскую маску. Полученный геномный профиль совпал с профилем тугулымца", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.