В Тюмени мошенник обокрал двух женщин под видом установки противопожарного оборудования

12:11 04 декабря 2020
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Фото: pixabay.com

В областном центре перед судом предстанет 23-летний житель  Тугулыма Свердловской области. Молодой человек обвиняется по чч.1 и 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мужчина проживал у своего друга в Тюмени. Не имея постоянных источников дохода, он в октябре 2020 года под предлогом установки противопожарного оборудования похитил у двух пенсионерок в возрасте 89 и 92 лет в общей сумме 22 тыс. рублей. 

Вскоре аферист был задержан. 

"Мошенник оставил у первой потерпевшей медицинскую маску.  Полученный геномный профиль совпал  с профилем тугулымца", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: мошенничество
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