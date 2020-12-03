В "Космосе" стартует выставка театрального плаката

В Тюмени 12 декабря в театральном центре "Космос" открывается выставка работ выпускников лаборатории театрального плаката. Художники и дизайнеры представят более 30 альтернативных афиш к реальным спектаклям и произведениям. Вход свободный.

На прошлой неделе в "Космосе" состоялось последнее занятие Лаборатории театрального плаката. Независимые тюменские художники и дизайнеры на протяжении недели изучали леттеринг и теорию дизайна. В результате участники создали более 30 плакатов под руководством экспертов проекта. Ими стали художник-плакатист, лауреат Международной биеннале дизайна "СТРЕЛКА 2020", участница биеннале графического дизайна "Золотая пчела 13" Ксения Люстикова и художник по леттерингу, графический дизайнер Тамара Аркатова. Выставка работ появится в холле театрального центра. Посетить ее сможет любой желающий с 12 декабря.

Авторы не ограничивались компьютерной графикой и графическими редакторами. В работах использовались аппликации, фотографии, декоративно-прикладные техники и графические рисунки.