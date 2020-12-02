Спортшкола Луизы Носковой примет участие в проекте в честь Международного дня инвалидов

Завтра, 3 декабря, состоится общероссийский социальный проект "Тотальный тест "Доступная среда", приуроченный к Международному дню инвалидов. Участие примут и работники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

Принять участие в тестировании может любой желающий. Для этого нужно в срок до 3 декабря зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Здесь же будет проводиться трансляция мероприятия. Тест "Доступная среда" стартует в 12:00 по тюменскому времени.

По итогам тестирования будет составлен список регионов-лидеров по уровню знаний в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью. Организатором онлайн-акции является Общероссийское общественное движение Народный фронт "За Россию".