Спортшкола Луизы Носковой примет участие в проекте в честь Международного дня инвалидов

Завтра, 3 декабря, состоится общероссийский социальный проект "Тотальный тест "Доступная среда", приуроченный к Международному дню инвалидов. Участие примут и работники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.
Принять участие в тестировании может любой желающий. Для этого нужно в срок до 3 декабря зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Здесь же будет проводиться трансляция мероприятия. Тест "Доступная среда" стартует в 12:00 по тюменскому времени.
По итогам тестирования будет составлен список регионов-лидеров по уровню знаний в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью. Организатором онлайн-акции является Общероссийское общественное движение Народный фронт "За Россию".
"Данное тестирование не только поможет понять уровень осведомленности наших сограждан о проблемах и нуждах людей с инвалидностью. Тест станет своеобразной лакмусовой бумажкой готовности регионов обеспечить для инвалидов должную организацию и доступность объектов и услуг. И если итоги теста в том или ином регионе окажутся неутешительными, это будет поводом задуматься и исправить ситуацию. Поэтому мы обязательно примем участие в проекте и призываем к этому других", - прокомментировала сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ, руководитель ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова.
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