При доставке молочной продукции компания "Золотые луга" исключает перепады температур даже в морозы

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" ведет жесткий контроль за соблюдением температурного режима при хранении, перевозках и доставке молочной продукции. Условия транспортировки соблюдаются на протяжении всего маршрута - от завода до конечного пункта, а также не зависят от погодных условий.

В осенне-зимний период, когда устанавливается минусовая температура воздуха, соблюдение правил транспортировки и температурного режима при перевозке молочной продукции имеет не меньшее значение, чем в сильную жару. Резкие перепады температуры, минусовые значения и подмораживание может привести к порче продукта, нарушению сроков годности, вкусовых качеств, снижению полезных свойств. Поэтому специалисты АО "Золотые луга" тщательно следят за выполнением всех норм при помощи современного оборудования.

Поставки молочной продукции АО "Золотые луга" производятся в розничные магазины, в федеральные сети – не только по югу Тюменской области, но и в северные регионы. Чтобы хранение происходило при стабильной температуре 2-4 градуса, на складах используют энергосберегающие технологии с климат-контролем. В случае нарушений незамедлительно приходит смс-оповещение. Кроме того, в каждом автомобиле, который перевозит продукцию с завода до склада, перед глазами водителя установлен датчик, позволяющий следить за показателями в режиме реального времени, не допуская переохлаждения и нагрева продукции. Благодаря таким мерам продукт не прокиснет раньше времени и сохранит свои вкусовые и питательные свойства на протяжении указанного срока хранения.

"Таким образом, сотрудники контролируют температурный режим и условия транспортировки в течение всего периода доставки с момента отгрузки с холодного склада завода до передачи в торговую точку", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Соблюдать правила хранения молока и молочной продукции следует и дома. Для этого вся необходимая информация размещена на упаковке: температура, сроки хранения.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.