Центральная городская библиотека Тюмени отмечает 90-летие

В этом году Центральная городская библиотека Тюмени отмечает 90-летие со дня основания.

"За прошедшие 90 лет библиотека со всей страной прошла много важных исторических вех: оказание помощи в проведении различных политических и хозяйственных компаний в 30-е годы, массовая работа с книгой и периодическими изданиями на призывных пунктах, в госпиталях в военные годы, подчинение деятельности библиотеки быстрейшему восстановлению культурной и хозяйственной жизни города в послевоенные годы.

Сейчас Центральная городская библиотека – одна из основных просветительских и культурно-досуговых площадок города, на базе которой проводятся различные социально значимые мероприятия городского масштаба, посетителями которых ежегодно становятся от 25 до 30 тысяч горожан различного возраста", — сообщает отдел социокультурной и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки.

В декабре в библиотечных залах будут представлены: выставочная экспозиция тюменского живописца, члена Союза художников СССР Михаила Ивановича Захарова; выставка офортов "Художники – фонду "Возрождение Тобольска" в содружестве с Аркадием Григорьевичем Елфимовым – председателем Тюменского регионального общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска", общественным деятелем, книгоиздателем; ретроспективная экспозиция "Библиотека в движении времени"; иллюстративная выставка "Праздник библиотеки – праздник читателей".