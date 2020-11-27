Солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" выступят на музыкальной гостиной

Солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" и Музейный комплекс им. И.Я. Словцова представят музыкальную гостиную "В стиле Фьюжн" 27 ноября в 18:00. Концерт состоится по адресу ул. Советская, 63.

Выступление музыкантов отлично подойдет для настоящих ценителей неожиданных музыкальных решений и творческих экспериментов, ведь в рамках одной программы вы услышите такие направления, как фолк, рок, джаз, эстрада и даже мюэикл!

Для вас выступят Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова и Наталья Малаенко. Также весь вечер с вами будет ведущая Ольга Глазунова.

Для тех, кто не сможет присутствовать на концерте, будет проведена онлайн-трансляция в группе ВКонтакте.

Подарите себе незабываемый вечер под любимые и узнаваемые произведения в новых аранжировках.

Вход на концерт свободный, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 45-35-90, 8-929-266-73-72. Не забывайте защитную маску.

Назначайте свидания и наслаждайтесь прекрасными мелодиями!