Тюменский онкопсихолог рассказала о помощи в принятии диагноза

Фото: Ирина Литвиненко

Каждый год в Тюменской области регистрируется более 6 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Несмотря на современные возможности лечения злокачественных новообразований, для многих пациентов этот диагноз ассоциируется со смертью. Шок, тревога, страх – первое, что испытывает человек, узнав о заболевании. Не опустить руки и вовремя начать лечение способен не каждый, справиться со своими чувствами пациентам помогают психологи.

В психологии описывают пять этапов адаптации к болезни у онкологических пациентов: шок или отрицание, торг, гнев, депрессия и принятие. Все пациенты переживают этапы по-разному, четкого маршрута и временных рамок нет, но очень важно сохранять правильный настрой на лечение недуга.

"Некоторые пациенты могут "застрять" на одном из этапов, а это может негативно сказаться на выздоровлении. Например, на этапе отрицания пациент может упустить драгоценное время, поэтому важно помочь ему как можно скорее пережить этот этап, довериться врачам и начать лечение", — рассказала Ирина Аминова, медицинский психолог МКМЦ "Медицинский город".

По словам психолога, когда пациент переживает этап гнева или агрессии, у него нередко портятся отношения с близкими, от этого человек испытывает невероятное чувство вины. Близкие пациента тоже нуждаются в психологической помощи, поэтому они так же имеют возможность обратиться к нам для консультации.

"Наша задача объяснить все тонкости эмоционального состояния больного на каждом этапе — это помогает понять друг друга и наладить отношения. К сожалению, встречаются случаи, когда родственники избегают больного или вовсе отворачиваются от него. Это происходит от непонимания происходящего, от страха, порой родные даже бояться заразиться заболеванием. Мы работаем над этим с помощью психообразовательной беседы", — объяснила психолог.

Ирина Алексеевна считает, что не менее важно донести до родных информацию о том, как правильно помочь пациенту. Психолог уверяет, далеко не всегда пациент нуждается в сожалении, онкобольного нужно воспринимать как полноценного человека.

"Часто пациенты очень закрыты, они не любят говорить о своем диагнозе. Я советую близким не идти против их воли и не нарушать границы. Здесь могут помочь обычные слова поддержки: "Я здесь", "Ты справишься", "Ты не один". Иногда человеку важно, чтобы вы были рядом, можно даже просто помолчать, если ему так комфортно. Конечно, я призываю пациентов не прятать свои эмоции и просить близких о помощи, если она требуется", — говорит психолог.

Самый последний и плодотворный этап — принятие. Пациент принимает свой диагноз и находит в себе силы не только на лечение, но и на дальнейшую жизнь, он открыт для врачей и окружающих, он готов принимать помощь.

"В начале пути кто-то винит себя в произошедшем, кто-то задается вопросом "За что мне это?". Благодаря работе с психологом пациенту удается ответить себе на все свои вопросы, он учится выражать свои чувства, он принимает ситуацию такой, какая она есть — это, конечно, плодотворно влияет на эффективность лечения", — добавила Ирина Алексеевна.