Врачи ОКБ №2 спасают жизни детям с редкими патологиями

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

В детском стационаре Областной клинической больницы №2 не раз сталкивались со сложными диагнозами у недоношенных детей. Так, около двух лет назад врачам удалось спасти девочку с редким пороком развития.

В перинатальном центре внутриутробно малышке поставили диагноз омфалоцеле - порок развития передней брюшной стенки. После госпитализации в детский стационар Областной клинической больницы №2 у ребенка выявили заболевание под названием Пентада Кантрелла.

Пентада Кантрелла – это редкий порок развития, который характеризуется пятью основными признаками: омфалоцеле, эктопия сердца, наличие перикардиального дефекта, отсутствие дистальной части грудины и отсутствие передней части диафрагмы.

"Сердце ребенка находилось в брюшной полости. После уточнения диагноза была выполнена операция: пластика передней брюшной стенки, перемещение сердца в грудную клетку, ушивание дефекта перикарда и диафрагмы", - говорит заведующий отделением патологии новорожденных детей и детей раннего возраста Виктория Емельянова.

Первые три дня после операции врачи поддерживали медикаментозный сон и обеспечивали ребенка парентеральным питанием. В возрасте 28 дней девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Сотворить "чудо" помогли не только профессионализм медперсонала, но и оснащённость ОКБ №2 современной мощной техникой для высококачественной диагностики и оказания медпомощи.

Сейчас ребенку больше двух лет. Девочка находится под наблюдением детского кардиолога и развивается в соответствии со своим возрастом.

Детский стационар ГБУЗ ТО "ОКБ №2" функционирует почти 40 лет. Ежегодно здесь получают лечение около 12 тысяч пациентов с различной патологией, в том числе из других округов. На базе учреждения делаются уникальные операции новорожденным по коррекции пороков развития органов грудной клетки и брюшной полости. Около половины хирургических вмешательств проводятся по малоинвазивным методикам.