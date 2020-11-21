В Тюменском районе творческие занятия перешли в онлайн

560 учащихся Боровской детской школы искусств "Фантазия" перешли на удаленный формат обучения. Проведение индивидуальных уроков через Skype, Viber и WhatsApp для воспитанников удалось наладить благодаря опыту дистанционного обучения в конце прошлого учебного года.

Директор учреждения дополнительного образования Ирина Кондратенко поделилась, что дистанционные занятия ведутся по всем направлениям: фортепиано, народные, струнные и ударные инструменты, академический и эстрадный вокал, хореографическое и изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. Сложности возникли с групповыми занятиями, особенно по хореографии по вокалу. Но и этот вопрос удалось решить: сейчас преподаватель оценивает по видеозаписям работу каждого ученика.

Сами педагоги отмечают, что им приходится больше времени уделять построению самого дистанционного урока, чтобы сохранить интерес ребенка, минимизировать трудности, связанные с восприятием информации. Мамы и папы становятся ассистентами педагогов, еще глубже включаются в образовательный процесс, имеют возможность "присутствовать" на уроках, расширяя и личные знания в области искусств, пишет пресс-служба главы Тюменского района.

В дистанционном режиме учатся и сами педагоги: в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" педагог по эстрадному вокалу Наталья Барданова прошла курс обучения у известной певицы Ларисы Долиной.