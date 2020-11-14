Бескаркасная керамика E MAX по доступной цене

Фото: Семейная стоматология

"Семейная стоматология" не перестает радовать своих любимых пациентов интересными акциями. Так, например, в ноябре вы можете установить бескаркасную керамику E MAX всего за 9 900 рублей.

Новейшее достижение в стоматологии, позволяющее изготовить легкие, надежные и эстетичные коронки, абсолютно безвредные для организма, - называется бескаркасной керамикой.

Данный вид манипулирования позволяет достигнуть оптимального функционального результата, к тому же керамика является материалом, который не вызывает аллергической реакции и позволяет достичь максимально естественного внешнего вида зуба.

В нашей стоматологии сейчас проходит уникальная акция на бескаркасную керамику E MAX Ее стоимость составит всего 9 900 рублей. Предложение ограничено и действует до конца ноября.

Запись по телефонам: ул. Менделеева, 16 +7 (3452) 911-533, ул. Профсоюзная, 70 +7 (3452) 46-14-53. Мы заботимся о здоровье ваших зубов и красивой улыбке.

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.