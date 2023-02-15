Тюменский университет готовит врачей для Китая

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50 студентов из Китайской Народной Республики начнут очное обучение в Тюменском медицинском университете с 20 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

Иностранцы обучаются по программам специалитета "Лечебное дело" и "Стоматология". Весь первый семестр занятия проходили дистанционно на английском языке по стандартной программе подготовки первокурсников.

Одним из основных предметов стал русский язык, его освоению студенты посвящали 10 часов еженедельно, занятия проходили дистанционно. "Благодаря усердию и трудолюбию большинство учащихся смогли овладеть элементарными навыками общения. Надеемся, что после приезда в Тюмень и погружения в языковую среду наши студенты достигнут значительного прогресса", - отметила кандидат филологических наук, доцент кафедры филологических дисциплин Анастасия Петрухина.