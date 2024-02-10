Как правильно чистить зубы, рассказала стоматолог

16:37 10 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По словам стоматолога Ксении Лапшиной, чистить зубы утром нужно обязательно перед едой. Дело в том, что на зубах в ночное время скапливается множество бактерий, и, если вы встанете и начнете употреблять пищу, зараза будет попадать в желудок вместе с ней.

Чистить внешнюю поверхность зубов следует вертикальными движениями щетки, от десен до кончиков зубов. Если вы выполняете горизонтальные движения, то есть вероятность повредить ткани десен. Внутренняя поверхность боковых зубов очищается плавными движениями по кругу.

– Следует грамотно выбрать и зубную щетку. Выбирайте щетки со средней жесткостью щетинок. И не забывайте менять ее как минимум раз в три месяца, –сообщает Мегатюмень.

Теги: советы , стоматология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024