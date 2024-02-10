Как правильно чистить зубы, рассказала стоматолог

По словам стоматолога Ксении Лапшиной, чистить зубы утром нужно обязательно перед едой. Дело в том, что на зубах в ночное время скапливается множество бактерий, и, если вы встанете и начнете употреблять пищу, зараза будет попадать в желудок вместе с ней.

Чистить внешнюю поверхность зубов следует вертикальными движениями щетки, от десен до кончиков зубов. Если вы выполняете горизонтальные движения, то есть вероятность повредить ткани десен. Внутренняя поверхность боковых зубов очищается плавными движениями по кругу.

– Следует грамотно выбрать и зубную щетку. Выбирайте щетки со средней жесткостью щетинок. И не забывайте менять ее как минимум раз в три месяца, –сообщает Мегатюмень.