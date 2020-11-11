Студия "Икар" стала победителем Дельфийских игр

Воспитанники цирковой студии "Икар" одержали победу на XIX молодежных Дельфийских играх России.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой Всероссийские игры проходят в дистанционном формате в период с 6 по 11 ноября.

Воспитанники цирковой студии Данил Плотников и Влада Хамидулина исполнили на всероссийском конкурсе сложный номер на трапеции "С любимыми не расставайтесь" и покорили членов жюри! За выступление ребята получили заслуженную серебряную медаль. Номер на кольце "Ассоль" в исполнении Влады Хамидулиной стал Дипломантом с формулировкой "За профессионализм".

Юные артисты долго и упорно шли к победе, благодаря их таланту и умелому руководству Татьяны Лях, почетная медаль и диплом нашли своих обладателей на XIX молодежных Дельфийских играх!

Отметим, что цирковая студия "Икар" уже не первый год побеждает на Дельфийских играх. Теперь в копилке артистов три почетных медали: 2014 год принес студии золото, 2016 – бронзу, а 2020 год порадовал заслуженным серебром.