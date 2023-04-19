Тюменцы выступят в 21 номинации Дельфийских игр

Тюменская делегация отправляется на XXII Молодежные Дельфийские игры России, они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля. Наш регион принимает участие в 21 номинации из 39 заявленных.

К примеру, в номинации "Ансамблевое народное пение" выступит фольклорный ансамбль "РадовесЪ" колледжа искусств ТГИК – лауреат международных конкурсов "Сибирские родники", "Димитриевская суббота", "Великая моя страна" и других.

В номинации "Цирковое искусство" талант и мастерство продемонстрируют Дарья Матвеева, Тимофей Назаров, Елизавета Сорокина – амбассадоры Дельфийских игр, ежегодно завоевывающие медали.

А Гадир Байрамов в этом году споет в новой для себя номинации "Эстрадный вокал" (ранее он выступал в "Академическом пении" и представлял регион в составе делегации Российской Федерации на Дельфийских играх СНГ).

Помимо творческих номинаций область будет представлена в таких направлениях, как "Эпидемиология и биоинформатика", "Защита персональных данных", "Аналитика и тренды".

На протяжении четырёх лет Тюменская область входит в десятку лидеров дельфийского рейтинга регионов. За эти годы только по всероссийским Дельфийским играм у нас 30 медалей, из них 9 золотых и 10 серебряных. Конкурс открывает новые имена, вдохновляет молодых артистов, становится стимулом для поступления в лучшие вузы. Например, одна из участниц Игр – Дарья Иванова – после окончания Тюменского института культуры успешно продолжает учиться в Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.