Тюменцы на Дельфийских играх России получили 4 медали

В копилке сборной Тюменской области одна золотая, одна серебряная и две бронзовых медали.
В этом году Молодежные дельфийские игры принял Саратов. Наш регион представляли 63 человека, они боролись за победу в 21 номинации.
Золотой медали в номинации "Эпидемиология и биоинформатика" удостоена команда студентов ТюмГУ Давида Агабалаева, Данила Вахитова и Светланы Рыкалиной.
Серебряную медаль в номинации "Классическая гитара" завоевал Артём Брицкий.
Бронзовую медаль в номинации "Баян/аккардеон" получил Юрий Меньшиков. Среди 15 участников этой номинации Юра самый младший, тем не менее, не уступил ребятам в профессионализме!
Обладательницей бронзовой медали в номинации "Цирковое искусство" стала Дарья Матвеева.
Дипломами Игр также отмечены: цирковая студия "Икар" в номинации "Цирковое искусство", Михаил Дворников в номинации "Классическая гитара", Полина Сюткина и Полина Харитонова в номинации "Эстрадное пение", фольклорный ансамбль "РадовестЪ" в номинации "Ансамблевое народное пение", Ксения Шнайдер в номинации "Домра", Вера Лепко в номинации "Изобразительное искусство".
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