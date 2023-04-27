Тюменцы на Дельфийских играх России получили 4 медали

В копилке сборной Тюменской области одна золотая, одна серебряная и две бронзовых медали.

В этом году Молодежные дельфийские игры принял Саратов. Наш регион представляли 63 человека, они боролись за победу в 21 номинации.

Золотой медали в номинации "Эпидемиология и биоинформатика" удостоена команда студентов ТюмГУ Давида Агабалаева, Данила Вахитова и Светланы Рыкалиной.

Серебряную медаль в номинации "Классическая гитара" завоевал Артём Брицкий.

Бронзовую медаль в номинации "Баян/аккардеон" получил Юрий Меньшиков. Среди 15 участников этой номинации Юра самый младший, тем не менее, не уступил ребятам в профессионализме!

Обладательницей бронзовой медали в номинации "Цирковое искусство" стала Дарья Матвеева.

Дипломами Игр также отмечены: цирковая студия "Икар" в номинации "Цирковое искусство", Михаил Дворников в номинации "Классическая гитара", Полина Сюткина и Полина Харитонова в номинации "Эстрадное пение", фольклорный ансамбль "РадовестЪ" в номинации "Ансамблевое народное пение", Ксения Шнайдер в номинации "Домра", Вера Лепко в номинации "Изобразительное искусство".