Тюменцы успешно выступают на дельфийских играх

Тюменцы завоевали первые медали XXII Молодежных дельфийских игр России!
Золотой медали в номинации "Эпидемиология и биоинформатика" удостоена команда студентов ТюмГУ Давида Агабалаева, Данила Вахитова и Светланы Рыкалиной.
Серебряную медаль в номинации "Классическая гитара" завоевал Артём Брицкий.
Бронзовую медаль в номинации "Баян/аккардеон" получил Юрий Меньшиков. Среди 15 участников этой номинации Юра самый младший, но не уступил в профессионализме!
Трёхкратной победительницей игр, обладательницей бронзовой медали в "Цирковом искусстве" стала Дарья Матвеева.
Дипломами отмечены Михаил Дворников ("Классическая гитара"), Полина Сюткина и Полина Харитонова ("Эстрадное пение"), фольклорный ансамбль "РадовестЪ" ("Ансамблевое народное пение"), цирковая студия "Икар" ("Цирковое искусство").
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