Тюменцы успешно выступают на дельфийских играх

Тюменцы завоевали первые медали XXII Молодежных дельфийских игр России!

Золотой медали в номинации "Эпидемиология и биоинформатика" удостоена команда студентов ТюмГУ Давида Агабалаева, Данила Вахитова и Светланы Рыкалиной.

Серебряную медаль в номинации "Классическая гитара" завоевал Артём Брицкий.

Бронзовую медаль в номинации "Баян/аккардеон" получил Юрий Меньшиков. Среди 15 участников этой номинации Юра самый младший, но не уступил в профессионализме!

Трёхкратной победительницей игр, обладательницей бронзовой медали в "Цирковом искусстве" стала Дарья Матвеева.

Дипломами отмечены Михаил Дворников ("Классическая гитара"), Полина Сюткина и Полина Харитонова ("Эстрадное пение"), фольклорный ансамбль "РадовестЪ" ("Ансамблевое народное пение"), цирковая студия "Икар" ("Цирковое искусство").