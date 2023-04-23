Юные таланты региона примут участие в Дельфийских играх

Делегация Тюменской области отправилась на XXII Молодежные дельфийские игры России. Тюменскую область представят 63 человека – победители областного отборочного тура, который прошел в январе-феврале этого года (в рамках национального проекта Культура).

С 21 по 26 апреля Дельфийские игры принимает Саратов. Тюменцы поборются за победу в 21 номинации. В "Ансамблевом народном пении" выступит фольклорный ансамбль "РадовесЪ" колледжа искусств ТГИК.В номинации "Цирковое искусство" талант и мастерство продемонстрируют Дарья Матвеева, Тимофей Назаров, Елизавета Сорокина – амбассадоры Дельфийских игр, ежегодно завоевывающие медали.

Гадир Байрамов в этом году споет в номинации "Эстрадный вокал" (ранее он выступал в "Академическом пении" и представлял регион в составе делегации России на Дельфийских играх СНГ). На протяжении четырех лет Тюменская область входит в десятку лидеров дельфийского рейтинга регионов, сообщает департамент культуры Тюменской области.