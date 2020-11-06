В Тюмени заработала горячая линия по вопросам реабилитации инвалидов

С 9 ноября 2020 года для людей с инвалидностью на базе Областного центра реабилитации инвалидов начинает работать горячая линия по вопросам реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА). Телефон горячей линии 8 (3452) 42 23 13. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

ИПРА разрабатывается специалистами бюро медико-социальной экспертизы при установлении инвалидности у взрослых и детей. В программу включаются комплекс реабилитационных мероприятий, технические средства реабилитации, а также услуги, которые направлены на устранение причин, факторов, обусловливающих инвалидность.

О том, где получить услуги ИПРА, где и как пройти реабилитацию, а также на вопросы о социальном обслуживании инвалидов ответят по телефону горячей линии, сообщает департамент социального развития Тюменской области.