154 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 154 пациентов. С начала года в регионе выявлено 14 162 инфицированных. За весь период выздоровели 9 175 человек, в том числе в последние сутки 92.

Число больных в настоящее время - 4902, на ИВЛ - 22 пациента.

С начала года коронавирус стал причиной смерти 86 больных, информация о трех из них подтвердилась в минувшие сутки, сообщает региональный ОперШтаб. Несмотря на усилия врачей скончались двое мужчин 54 и 60 лет, а также женщина 69 лет.

В целом по России за сутки выявлено 19 404 новых случая коронавируса, с начала пандемии - 1 712 858. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.