Дмитрий Губерниев примет участие в награждении лучших работников АПК Тюменской области

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов и награждению победителей соревнования в отрасли сельского хозяйства агропромышленного комплекса, впервые пройдёт в онлайн-формате.Трансляция начнется в 15:00 6 ноября на официальном сайте АПК Тюменской области.

В награждении лучших работников и предприятий агропромышленного комплекса примет известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"В АПК Тюменской области происходит активное техническое и технологическое обновление. Мы идём в ногу со временем, внедряя в нашу повседневную жизнь цифровые технологии.

Новый формат праздника Дня работника АПК позволит значительно расширить его аудиторию. Труженики из любого, даже самого удалённого села Тюменской области, смогут принять в нём участие", - прокомментировал замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Онлайн-платформа создана специально для праздника. Здесь труженики сельско-хозяйственной отрасли и жители области смогут общаться, знакомиться с достижениями агропромышленного-комплекса и смогут посмотреть трансляцию церемонии оглашения результатов и награждения. Бонусом для зарегистрировавшихся зрителей онлайн-трансляции станет розыгрыш телевизора.

Татьяна Тихонова