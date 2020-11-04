В Тюменской области проведены работы по обеспечению сохранности геодезических пунктов

На территории Тюменской области проведены мероприятия, направленные на обеспечение сохранности геодезических пунктов и недопущение их уничтожения при проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

В рамках мероприятий проведена сверка 5186 адресов объектов капитального строительства, включенных в региональную программу на 2020 год и плановый период 2021–2023 годов со сведениями координат геодезических пунктов. По объектам, на которых размещены пункты и в 2020 году начаты ремонтные работы, произведены осмотры, информация доведена до сведения подрядчиков. В отношении иных объектов информация о наличии пунктов и требованиях к их сохранности будет использоваться при подготовке документации на проведение ремонта в 2021-2023 годы.

"Геодезические пункты имеют стратегическое значение для обеспечения градостроительной, навигационной, кадастровой деятельности, землеустройства и недропользования нашего региона. Поэтому реализация мероприятий по обеспечению их сохранности в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах позволяет комплексно решать задачи различных сфер деятельности", — сообщил заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Проведенная работа позволила принять своевременные меры реагирования, тем самым предотвратить повреждение или уничтожение пунктов государственной геодезической и нивелирной сетей.

"На территории Тюменской области более тысячи пунктов расположено на объектах капитального строительства. Большая часть из них закладывалась еще в 50–70-х годах прошлого века и в связи с проведением различных работ утрачивает свою доступность, — пояснил руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв. — Проведение совместных мероприятий органов власти различных уровней является одним из эффективных инструментов поддержки работоспособности геодезических сетей".

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение длительного времени и находятся под охраной государства. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности геодезических пунктов на территории Тюменской области будет продолжена.