Врачи спасли 72-летнего тюменца с повторным инсультом

В сентябре в приемное отделение ОКБ №2 поступил 72-летний мужчина с жалобами на слабость и чувство стягивания в правой руке. Недомогание проявилось за два часа до госпитализации. Скорую помощь вызвала обеспокоенная жена пациента, заподозрив ишемический инсульт. Дело в том, что летом мужчина уже пережил мозговую катастрофу. И симптомы были схожи с теми, что беспокоили больного в прошлый раз: несвязная речь, слабость в руке и ноге с одной стороны тела.

Благодаря внимательности супруги оба раза пожилой тюменец был доставлен в ОКБ №2 в так называемое "терапевтическое окно" - первые 4,5 часа от момента проявления признаков острого нарушения мозгового кровообращения, когда возможно проведение тромболитической терапии. И оба раза медикаментозное растворение тромба специальными препаратами прошло успешно: кровообращение в головном мозге восстановилось, к пациенту вернулась возможность говорить, двигать руками и ногами. Однако этого могло и не быть, поскольку в практике тромболизима есть немаловажный нюанс.

"Повторно тромболизис можно проводить только в том случае, если разница между процедурами не менее трех месяцев. Этому пациенту повезло, потому что прошло ровно три месяца, и мы смогли применить высокотехнологичное лечение", - рассказывает заведующий неврологическим отделением №3 Лариса Муратова.

Как признаются врачи, вторичная профилактика инсульта после перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения - проблема №1 для медиков. Не все пациенты прислушиваются к рекомендациям специалистов после выписки из стационара. В частности, ещё в предыдущий раз 72-летнего тюменца просили тщательно следить за здоровьем, контролировать давление, уровень холестерина и сахара в крови во избежание мозговой катастрофы. У мужчины повышенная склонность к внутрисосудистому тромбообразованию: в анамнезе два инфаркта, нарушение ритма сердца, стеноз одной из внутренних сонных артерий. Ему уже проводилось стентирование коронарных артерий, а в прошлую госпитализацию – ещё и каротидная эндартерэктомия, в ходе которой из просвета сонной артерии врачи хирургически удалили холестериновые бляшки.

"Спровоцировать повторный инсульт легче, чем первый, а вылечить его гораздо сложнее, иногда и совсем невозможно даже при интенсивной реабилитации. Особенно, если сопутствующие заболевания находятся в запущенной форме. Какими бы успешными ни были достижения современной медицины - мы призываем пациентов соблюдать профилактические мероприятия, которые помогут предотвратить сосудистые патологии", - говорит Дмитрий Некрасов, руководитель Регионального сосудистого центра, действующего на базе ОКБ №2.

Практическими наработками лечения и реабилитации тяжёлых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения специалисты ОКБ №2 поделились на онлайн-конференции, которая состоялась 30 октября в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом. Участие в традиционном мероприятии приняли около 70 ведущих специалистов из Тюмени, ХМАО и ЯМАО, Москвы, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана. Опыт тюменских врачей признали успешным, а департамент здравоохранения региона отметил заслуги коллективов неврологических отделений ОКБ №2 благодарственными письмами.