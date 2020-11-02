Тюменский конкурс видеороликов "МЫ" признан лучшей практикой в сфере национальных отношений

Проект "Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений.

Видеоконкурс "МЫ" - результат совместной работы комитета по делам национальностей и Федерации современного искусства.

Конкурс впервые прошел в Тюменской области в 2020 году и вызвал большой интерес у потенциальных участников. Жюри отсмотрело 107 творческих видеоработ из 16 муниципалитетов Тюменской области и Югры. В видеофильмах конкурсанты рассказывали о многочисленных народах, проживающих в регионе, об их культуре, обычаях и традициях, об умении дружить, добрососедстве и взаимопонимании.

Председатель комитета по делам национальностей Владислав Чернов отметил, что конкурс национальных видеороликов "МЫ" - это новая, но очень понятная и востребованная форма для знакомства с богатым миром национальных культур и трансляции идей межнационального согласия:

Производство видеоконтента сегодня доступно практически любому человеку и привлекает людей разных возрастов — детей, молодежь и взрослых. Национальные обряды, праздники, ремесла, народные сказки - широкое и интересное поле для творчества. Тем более, что в нашем многонациональном регионе проживает более 150 народов. Считаю, что победа на всероссийском конкурсе — это заслуга всех, кто вносит вклад в сохранение этнокультурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений в нашем регионе.

Второй сезон конкурс "МЫ" и прием заявок планируется объявить в начале 2021 года. Организаторы собираются расширять географию участников, увеличить количество номинаций и призовой фонд. Итоги видеоконкурса "МЫ" будут подведены 12 июня – в День России.

III Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений организован Ассамблеей народов России и Ресурсным центром в сфере национальных отношений. В этом году на победу во всероссийском конкурсе претендовали 255 организаций и учреждений из 55 регионов России.