В Тюмени стартуют дни исторического и культурного наследия

Ежегодно в Тюмени проводится праздник Дни исторического и культурного наследия в рамках проекта "Открой свой город заново!" На этот раз все желающие могут стать онлайн-участниками мероприятий, присоединившись к трансляциям в социальной сети "ВКонтакте" в указанное время.

Дни исторического и культурного наследия в этом году начнутся с открытия IX городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени".

6 ноября в 19:00 состоится диалог у выставки "… А в доме том солдата ждут" о жизни тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

13 ноября в 19:00 доктор искусствоведения Наталья Сезева расскажет о судьбе знаменитого Дома купца Прасолова, ныне – дома приёмов губернатора Тюменской области в годы Великой Отечественной войны.

20 ноября в 19:00 историк-краевед Валерий Чупин проведет презентацию самообразовательного экскурсионного маршрута по архитектурным достопримечательностям Тюмени.

Завершатся Дни исторического культурного наследия церемонией награждения победителей конкурса "Памятники Тюмени" 15 декабря в 15:00.