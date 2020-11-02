У тюменских поисковиков прошла образовательная экспедиция

В Тюменской области прошла образовательная экспедиция поисковых отрядов "Школа поисковика". 82 бойца и руководителя поисковых отрядов региона стали участниками профильной смены Тюменского областного поискового центра. В рамках программы были организованы обучающие занятия и лекции, досуговые и просветительские мероприятия.

Бойцы школьных и студенческих поисковых отрядов прошли образовательную программу "Школа поисковика". Темами теоретических занятий стали: история Великой Отечественной войны, история Тюмени в годы войны, вооружение и обмундирование РККА, фортификация РККА, основы первой помощи, анатомии. На практических занятиях поисковики обучались основам туристической подготовки и выживания, а также реставрации и музейного дела.

Также участники образовательной экспедиции встретились с разными поколениями поисковиков – воспитанниками Артура Ольховского, пообщались о том, как раньше была организована работа по увековечению памяти павших.