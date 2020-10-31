В Тюменской области увеличивается количество смертей от covod-19

За минувшие сутки в регионе выявлено 149 случаев заболевания, с начала пандемии - 13398. Выздоровели за весь период 8782, в том числе 82 - в последние сутки. На лечении находятся 4541 человек, из них 24 пациента на ИВЛ.

Несмотря на усилия врачей скончались 5 человек: три женщины 50, 55 и 70 лет и два мужчины 72 и 59 лет. А всех имелись хронические заболевания. В предыдущие два дня сообщалось о восьми летальных исходах. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 75 пациентов с коронавирусом, сообщает Оперативный Штаб Тюменской области.

Напомним, в регионе действует обязательный маточный режим, граждане должны соблюдать социальную дистанцию. Пожилым и людям с хроническими заболеваниям рекомендовано соблюдать самоизоляцию и избегать людных мест.