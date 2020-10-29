Более 13 тысяч человек с covid-19 выявлено в Тюменской области с начала пандемии

138 новых случаев коронавируса зарегистрировать за сутки в Тюменской области, в сцелом с начала года - 13 105. Из них выздоровели 8 621 пациентов, в том числе 75 - за сутки.

Коронавирус признан причиной 63 летальных исходов (+1) на территории Тюменской области.

Всего за последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса, зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек. Всего на сегодня в стране зарегистрировано 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах, 27 301 летальный исход и 1 186 041 выздоровление.