Более 13 тысяч человек с covid-19 выявлено в Тюменской области с начала пандемии

13:56 29 октября 2020
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t.me

138 новых случаев коронавируса зарегистрировать за сутки в Тюменской области, в сцелом с начала года - 13 105. Из них выздоровели 8 621 пациентов, в том числе 75 - за сутки.

Коронавирус признан причиной 63 летальных исходов (+1) на территории Тюменской области.

Всего за последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса, зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек. Всего на сегодня в стране зарегистрировано 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах, 27 301 летальный исход и 1 186 041 выздоровление.

Теги: covid19 , коронавирус , статистика
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