В ФЦН прооперировали самую возрастную пациентку за время работы центра

Фото: пресс-служба ФЦН в Тюмени

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени прооперировали 93-летнюю пациентку, самую возрастную за время работы центра

Несколько лет назад у Маргариты Андреевны стали сильно болеть руки, ноющая боль не давала спать по ночам. Списывать на возраст женщина не стала, обратилась к врачу.

"У пациентки болезнь, которая сегодня встречается у многих людей: синдром запястного канала, а это неприятные ощущения, вызванные сдавливанием срединного нерва на уровне запястья. Отсюда онемение, сильные боли, мурашки, возникает недостаток в кровоснабжении. Операция несложная, проводится под местной анестезией. Маргарита Андреевна пришла к нам уже во второй раз. Более года назад мы прооперировали ей левое запястье, теперь хирургическим путем устранили проблемы на правой руке", — рассказал Денис Дороднев, врач-нейрохирург НХО 5 (функциональное) Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

"Я родилась на Дальнем Востоке. В годы Великой Отечественной войны, когда мне было четырнадцать с половиной лет, нас из детского дома отправили в Челябинск работать на завод. Меня и других ребят обучили слесарному делу, и мы помогали фронту. А после войны я стала строить дороги. Сначала - на родине, а в 1967 году переехала с мужем в Тюменскую область. Дорога от Тюмени до Тобольска - и моих рук дело. Была мастером, инженером-проектировщиком, а когда на пенсию вышла, пошла трудиться в регистратуру поликлиники Тюмени", - вспоминает Маргарита Андреевна.

Пациентка рассказала, что принимала участие в строительстве тюменского аэропорта и железнодорожного вокзала, и что ее дети пошли по стопам родителей, стали инженерами – строителями.

Перед выпиской Маргариты Андреевны главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов зашел к ней в палату.

"Маргарита Андреевна самая старшая из всех пациентов, которых мы за 11 лет прооперировали. Она – молодец, хорошо выглядит, спокойная, рассудительная. Операцию перенесла хорошо. Для пациентов "золотого возраста" у нас созданы все необходимые условия, и что очень важно, к нам едут лечиться люди преклонного возраста, которым отказывают в операции в других клиниках. Хочется пожелать Маргарите Андреевне – здоровья и только здоровья. При необходимости мы и дальше будем наблюдать за ее самочувствием", - отметил Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ.

С 2011 года в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени проведено 32 700 нейрохирургических операций, - из них почти 800 пациентов от 75 лет и старше.