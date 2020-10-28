Автобус замерз на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

ГИБДД рекомендует тюменским автомобилистам выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Десять автомобилей сегодня помогли вытащить из кюветов сотрудники ГИБДД, а также завести замерзший из-за летнего дизтоплива автобус.

Одни из самых сложных погодных условий наблюдались на региональной автодороге Ялуторовск — Ярково. Здесь автоинспекторы помогли трем автомобилистам. На 12-м километре автодороге пришлось вытаскивать из кювета сразу две машины, "Ладу Приора" и "Газель", для этого полицейские остановили "Ниву", водитель которой не отказался помочь.

На 51-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск наряд полка ДПС ГИБДД помог двум водителям-дальнобойщикам, которые припарковали свои большегрузы на обочине, и уже не смогли тронуться с места. Их вытащили тяжелой техникой.

Автобус без пассажиров замерз из-за летнего топлива на 49-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Сотрудники ГИБДД остановили еще один автобус и его водитель помог коллеге завести транспорт.