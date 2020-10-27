В Тюмени проходят дни грузинской культуры

Дни грузинской культуры в Тюменской области cтартовали 16 октября национальным праздником Ртвели. Его традиции связаны со сбором урожая винограда и приготовления грузинского вина. В Грузии Ртвели сопровождается частыми застольями с исполнением народных песен, танцами, многоголосым пением.

Этот праздник запомнился гостям яркими выступлениями представителей грузинского землячества Тюменской области.

А 23 октября грузинское землячество традиционно отметило еще один важный праздник – Тбилисоба, который одновременно посвящен и окончанию сбора урожая, и грузинской столице – городу Тбилиси. В этот день принято из разных сел привозить фрукты, овощи, сыр, баранину и продавать по самой низкой цене, чтобы оправдать дорогу и дать возможность малоимущим купить себе необходимое. По традиции накрываются столы с изобилием угощений, произносятся кавказские поздравительные тосты.

"Тбилисоба в Тюменской области уже давно стал интернациональным праздником – в нем участвуют русские, татары, украинцы, немцы, чуваши, узбеки, таджики, азербайджанцы и представители других народов. Для всех нас этот день — особенный, поскольку он символизирует крепкую дружбу, братские отношения между всеми нашими народами", — отметил в своем приветственном выступлении Автандил Кация, председатель Тюменской региональной общественной организации "Грузинское землячество".