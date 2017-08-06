Тюменских предпринимателей приглашают в Грузию

Деловой визит тюменских предпринимателей в Грузию запланирован на 25-30 сентября 2017 года. Регистрация участников продлится до 15 августа, пишет "Вслyх.ру".

Для участия необходимо оформить предварительную заявку, на основании которой в ходе деловой миссии будут организованы переговоры с потенциальными партнерами в Грузии, а также посещение деловых и исторических мест страны. Контактное лицо: Воллерт Ольга Александровна, директор центра ВЭД (тел. 689-359, wollert@tpp-to.ru).

В программе визита запланированы встречи с представителями бизнеса и органов власти Грузии, посещение ведущих предприятий страны. Тюменские бизнесмены побывают в Тбилиси, Батуми, Мцхете и Кахетии.