В Грузии и Ботсване нашлись угнанные у тюменцев автомобили

В 2017 году тюменские сотрудники ОНЦБ Интерпола обеспечили информационное сопровождение 119 уголовных дел, 65 дел оперативного учета и 59 материалов проверки.

Работали они во взаимодействии с ИЦБ Интерпола 35 иностранных государств, в том числе с правоохранительными органами Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Египта, Индии, Ирака, Испании, Казахстана, Кипра, Китайской Народной Республики, Кубы, Нидерландов, Норвегии, Перу, США, Украины, Франции, Черногории, Чехии, Швейцарии, Японии.

По учётам баз данных Генерального секретариата Интерпола в рамках взаимодействия с подразделениями УМВД России по Тюменской области, а также территориальными органами ФТС России, ФСБ России и ФСИН России проверено около 200 тысяч объектов учёта, в том числе граждан, документов, удостоверяющих личность, транспортных средств и организаций. Так, за прошедший год на территории иностранных государств установлен ряд лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Тюменской области и Ямала за совершение преступлений разной степени тяжести.

По запросам экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тюменской области и подразделений дознания в городских и районных отделах полиции проведена работа по идентификации автомашин с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов.

По каналам Интерпола, при взаимодействии с правоохранительными органами Японии и Германии, идентифицированы оригинальные номерные обозначения 24 автомобилей. Установлено, что 12 из них находились в федеральном розыске в России, еще один – в международном розыске в Германии. Кроме того, в Грузии и Ботсване сотрудниками местных правоохранительных органов обнаружены две автомашины, разыскиваемые полицией Тюменской области. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.