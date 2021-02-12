В Ярковском районе нетрезвая женщина угнала авто друга

На 133-м километре трассы Ялуторовск — Ярково наряд ДПС задержал женщину, подозреваемую в угоне автомобиля.

Она распивала алкогольные напитки со своим другом, а когда мужчина уснул, достала из кармана его куртки ключи от иномарки и поехала в соседний населенный пункт.

"Освидетельствование показало у нее наличие 0,95 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, кроме этого, она не имела прав на управление транспортными средствами", — сообщила пресс-служба МО МВД "Тобольский".

Угнанная иномарка возвращена законному владельцу, в отношении 30-летней женщины составлен протокол об административном правонарушении за вождении в состоянии опьянения и без права управления транспортом. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".