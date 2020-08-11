В Тюменской области подростковая преступность снизилась на 5,5 процента

За семь месяцев 2020 году тюменские подростки совершили 274 преступления - на 16 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (на 5,5 %).

Снижение зафиксировано в Ишиме, Ялуторовске, Голышмановском городском округе, Абатском, Вагайском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах. Без изменений - в Армизонском, Казанском, Упоровском, Уватском районах и в Заводоуковском городском округе.

Рост подростковой преступности зарегистрирован в Тюмени,Тобольске, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Омутинском, Сладковском и Сорокинском районах.

Чаще всего подростки совершают кражи: 154 преступлений, причем 68 из них – в Тюмени. На втором месте – угоны, их 34. Как и раньше, подростки угоняют отечественные автомобили из жилого сектора. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – 17, из них 14 зарегистрированы в областном центре.

Большинство преступлений - 115 - совершены на улице, практически каждое 5 – в ночное время, констатируют в облпрокуратуре.