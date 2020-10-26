Компания "Золотые луга" стала партнером фестиваля "Зеркало Будущего"

Фото: АО "Золотые луга"

III Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" проходит в Тюмени с 25 по 31 октября. Обеспечение детей вкусным и полезным полдником взяла на себя компания "Золотые луга" - один из крупных производителей молочной продукции Тюменской области.

В течение фестивальной недели дети и подростки проходят обучение по режиссуре, написанию сценария, продюсированию, актерскому мастерству, операторской работе, монтажу и созданию анимационных фильмов. Около сотни ребят общаются с настоящими профессионалами киноиндустрии и набираются опыта для будущей жизни и реализации творческого потенциала.

Чтобы перекус между творческими встречами и мастер-классами был вкусным и полезным, компания "Золотые луга" ежедневно будет предоставлять участникам на полдник свежие кисломолочные напитки.

За качество продукции волноваться не придется: температурный режим и условия транспортировки контролируются в течение всего периода доставки с момента отгрузки с холодного склада завода до передачи участникам фестиваля.

Напоминаем, фестиваль "Зеркало Будущего" проводится Фондом "Жизнь и Дело", Федерацией современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов, Росмолодежи и Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.