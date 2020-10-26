Тюменцам предлагают выбрать название бульвару

16:06 26 октября 2020
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dom.tyumen-city.ru
| Фото: dom.tyumen-city.ru

На портале "Я решаю" администрации Тюмени проводится опрос жителей города, в котором предлагается выбрать название бульвару, который находится на улице Харьковской.

Комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети  рассматривает три варианта наименования для пока безымянного элемента улично-дорожной сети, все они предложены департаментом здравоохранения Тюменской области:

- бульвар Во славу героев-медиков;

- бульвар Славы медицинских работников;

- бульвар Медицинской славы.

Горожане могут проголосовать за один вариант или против сер. Пока мнение выразили 33 человека. ДО окончания опроса - десять дней.

Теги: администрация Тюмени , местное самоуправление , опрос
Татьяна Тихонова

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