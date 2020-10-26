Тюменцам предлагают выбрать название бульвару

На портале "Я решаю" администрации Тюмени проводится опрос жителей города, в котором предлагается выбрать название бульвару, который находится на улице Харьковской.
Комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети рассматривает три варианта наименования для пока безымянного элемента улично-дорожной сети, все они предложены департаментом здравоохранения Тюменской области:
- бульвар Во славу героев-медиков;
- бульвар Славы медицинских работников;
- бульвар Медицинской славы.
Горожане могут проголосовать за один вариант или против сер. Пока мнение выразили 33 человека. ДО окончания опроса - десять дней.
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