Тюменский общественный транспорт перешел на зимнее расписание

С сегодняшнего дня в Тюмени прекращено движение садоводческих маршрутов. Общественный транспорт перешел на зимнее расписание.

"Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах. При этом автобусы по маршрутам № 32, 36, 100, 120, 129, 135, 144, 145, 147, 151, 155, 156 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. Маршрут № 97 будет работать только по воскресеньям", — отмечают в Тюменьгортрансе.

Расписание маршрутов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".