Тюменский общественный транспорт перешел на зимнее расписание

14:44 26 октября 2020
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С сегодняшнего дня в Тюмени прекращено движение садоводческих маршрутов. Общественный транспорт перешел на зимнее расписание.

"Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах. При этом автобусы по маршрутам № 32, 36, 100, 120, 129, 135, 144,  145, 147, 151, 155, 156 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. Маршрут  № 97 будет работать только по воскресеньям", — отмечают в Тюменьгортрансе. 

Расписание маршрутов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

Теги: общественный транспорт
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