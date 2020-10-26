В Тюменской области за две недели дополнительно открыли 4 моногоспиталя

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Коечный фонд для оказания помощи пациентам с COVID-19 и тяжелыми формами пневмонии в Тюменской области расширен с 2 145 (по данным на 15 октября) до 3 000 койко-мест. На сегодня функционирует 16 специализированных учреждений - четыре дополнительных начали работу в последние две недели.

"Моногоспитали предназначены для лечения пациентов с разной степенью тяжести, поэтому имеют разное оснащение. Все лечение оказывается на основании клинических рекомендаций Минздрава России в полном объеме. Маршрутизация пациентов и их доставка в стационары на госпитализацию осуществляется только по решению медработников и в их сопровождении", - сообщает ОперШтаб.

Перечень моногоспиталей и количество коек:

Областная инфекционная клиническая больница - 185;

ОКБ №1 - 630;

Госпиталь для ветеранов войн - 130;

Перинатальный центр - 93;

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" - 350;

Областная больница №3 (Тобольск) - 88;

Областная больница №4 (Ишим) - 190;

Упоровская райбольница - 130;

Омутинская центральная райбольница - 100;

Лечебно-реабилитационный центр "Верхний Бор" - 160;

Областной наркологический диспансер - 360;

Тюменская больница ЗСМЦ ФМБА России (быв. больница Водников) - 140;

Реабилитационный центр "Родник" - 250;

Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый" - 100;

Областная больница №15 (нижняя Тавда) - 30;

Боровская участковая больница - 90 (для лечения пациентов с диагнозом "пневмония" нековидной этиологии).