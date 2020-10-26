В Тюменской области за две недели дополнительно открыли 4 моногоспиталя

Коечный фонд для оказания помощи пациентам с COVID-19 и тяжелыми формами пневмонии в Тюменской области расширен с 2 145 (по данным на 15 октября) до 3 000 койко-мест. На сегодня функционирует 16 специализированных учреждений - четыре дополнительных начали работу в последние две недели.
"Моногоспитали предназначены для лечения пациентов с разной степенью тяжести, поэтому имеют разное оснащение. Все лечение оказывается на основании клинических рекомендаций Минздрава России в полном объеме. Маршрутизация пациентов и их доставка в стационары на госпитализацию осуществляется только по решению медработников и в их сопровождении", - сообщает ОперШтаб.
Перечень моногоспиталей и количество коек:
Областная инфекционная клиническая больница - 185;
ОКБ №1 - 630;
Госпиталь для ветеранов войн - 130;
Перинатальный центр - 93;
Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" - 350;
Областная больница №3 (Тобольск) - 88;
Областная больница №4 (Ишим) - 190;
Упоровская райбольница - 130;
Омутинская центральная райбольница - 100;
Лечебно-реабилитационный центр "Верхний Бор" - 160;
Областной наркологический диспансер - 360;
Тюменская больница ЗСМЦ ФМБА России (быв. больница Водников) - 140;
Реабилитационный центр "Родник" - 250;
Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый" - 100;
Областная больница №15 (нижняя Тавда) - 30;
Боровская участковая больница - 90 (для лечения пациентов с диагнозом "пневмония" нековидной этиологии).
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