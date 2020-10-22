На Ямале повышенным спросом пользуются лекарства от гриппа и ОРВИ

19:51 22 октября 2020
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Правительство Ямала продлило действие новых мер соцподдержки больных респираторными вирусными инфекциями. За время пандемии в округ доставили более 62 тысяч наборов лекарств для больных ОРВИ, сообщает Муксун.fm.

На данном этапе правительство проработает новые механизмы доставки лекарств в отдаленные районы. Отмечается, что лекарства от гриппа и ОРВИ пользуются большим спросом у ямальцев.

По данным местного депздрава, все больные ОРВИ получат необходимый перечень бесплатных лекарств со второй поставкой. На данный момент медикаменты уже поступили в регион. В большинстве районов новых заболевших ставят в лист ожидания на получение лекарств.

Также сообщается, что наборы лекарств отличаются по составу из-за возраста заболевшего и течения его заболевания. На данный момент наибольшим спросом пользуются наборы для взрослых.

Кроме того, наборы могут отличаться в разных районах из-за разных наименований схожих препаратов.

Теги: здравоохранение , лекарства , медицина , ОРВИ , правительство ЯНАО , Ямал
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