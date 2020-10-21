В Плеханово строятся два детских сада

В рамках национального проекта "Демография" в Тюмени продолжается строительство детских садов в микрорайонах Плеханово, ЖК Видный, Юбилейный, Ново-Патрушево, Кристалл и в районе Московского тракта.

В Плеханово строятся два детских сада. На строительстве первого детского сада завершаются работы по устройству кровли, внутри коробки здания рабочие приступили к черновой отделке, завершаются работы по устройству системы отопления.

Готов к подключению отопления и другой детский сад. Здесь завершаются работы по благоустройству, внутри идут отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей. Ввод детских садов запланирован в 2021 году.