В Плеханово строятся два детских сада

11:12 21 октября 2020
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В рамках национального проекта "Демография" в Тюмени продолжается строительство детских садов в микрорайонах Плеханово, ЖК Видный, Юбилейный, Ново-Патрушево, Кристалл и в районе Московского тракта.

В Плеханово строятся два детских сада. На строительстве первого детского сада завершаются работы по устройству кровли, внутри коробки здания рабочие приступили к черновой отделке, завершаются работы по устройству системы отопления.

Готов к подключению отопления и другой  детский сад. Здесь завершаются работы по благоустройству, внутри идут отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей. Ввод детских садов запланирован в 2021 году. 

Теги: детские сады
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