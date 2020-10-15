С "Русской компанией" тюменский бизнес – всегда на связи

Современные тренды рынка не позволяют бизнесмену обладать "выходными" в полном смысле этого слова. Благодаря широкому распространению информационных технологий люди привыкли получать требуемую информацию быстро и качественно. Даже небольшое промедление или кратковременная потеря связи с клиентом может обернуться как имиджевыми, так и финансовыми потерями.

К счастью, максимально повысить доступность предпринимателям Тюмени и Тюменского района помогает ООО "Русская компания". Провайдер обладает передовыми цифровыми технологиями, разработанными специально для бизнеса. При этом на рынке услуг "Русская компания" успешно работает уже 25 лет, снискав репутацию надежного партнера у таких организаций, как Сбербанк, Альфа-банк, Газпром, Тюменский индустриальный университет, Тюменская филармония, Тюменский большой драматический театр и многих других крупных известных предприятий.

Одна из наиболее востребованных услуг среди тюменских предпринимателей – Виртуальная АТС. Это полезный инструмент для повышения эффективности работы, объединяющий все офисы, включая как стационарные, так мобильные телефоны, в единую сеть независимо от местоположения. Подключив услугу, бизнес получает единый многоканальный номер, удобный телефонный справочник, автоматическое голосовое меню-приветствие (IVR) и возможность перевода вызова.

Вкупе с возможностью записи и хранения звонков, а также сбора статистики, Виртуальная АТС не только позволяет быть всегда на связи и не потерять ни единого клиента, но и помогает анализировать всю получаемую информацию для принятия решений по развитию предприятия.

Не менее полезной бизнес-услугой от "Русской компании" является "Русфон" - возможность перенести рабочий телефон на другой адрес, сохранив при этом прежний номер даже при переносе бизнеса в другой город. Обмениваться можно не только голосовыми, но и видеоданными, при этом "Русфон" обходится дешевле стандартной проводной телефонии. Требуется только доступ к сети Интернет.

А о высокой производительности компании позаботится Colocation – размещение серверного оборудования предпринимателя на территории провайдера и подключение его к каналам связи с высокой пропускной способностью. Клиентам "Русской компании", выбравшим эту услугу, обеспечено бесперебойное электропитание, служба контроля доступа и служба мониторинга, контроль микроклимата помещений и круглосуточная техническая поддержка.

Также "Русская компания" предлагает подключение крупных компаний и небольших офисов к высокоскоростному Интернету. К каждому клиенту региональный провайдер обеспечит индивидуальный подход для решения конкретных задач. В услуги по подключению входят: настройка локальной сети, подключение доступа к Wi-Fi для сотрудников или клиентов, отладка связи между филиалами, настройка точки доступа, техподдержка в любое время дня и ночи.

Узнать больше об услугах связи для бизнеса от ООО "Русская компания" можно по телефону (3452) 39-00-39, а также на официальном сайте.