Андрей Лазарев: нужно изначально мотивировать подрядчика на своевременное выполнение плана

На большинстве многоквартирных домов в избирательном округе депутата Тюменской городской думы Андрея Лазарева ремонт крыш будет завершен в срок. Однако на ул. Газовиков, 24 демонтаж кровли затянулся. Представители подрядной организации пообещали закончить основные работы до конца октября.

Депутат обратил внимание на то, что сейчас крыша покрыта только пароизоляционным материалом. "Рекомендую вам перераспределить силы и бросить больше усилий на саму крышу, — обратился к подрядчику Андрей Лазарев. — Этот материал обеспечит пароизоляцию, но не защитит от сильного дождя, поэтому важно быстрее закрыть кровлю. Это и убережет от осадков, и улучшит внешний вид дома".

Народному избраннику сообщили, что в подобных случаях может быть задержана оплата подрядной организации до тех пор, пока рабочие не устранят замечания. Андрей Лазарев подчеркнул, что не является сторонником таких методов.

"Нужно изначально мотивировать подрядчика на своевременное выполнение плана строительства и стараться избегать претензионной деятельности", — считает он.

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Депутат запросил график работ по данному объекту и взял на контроль сложившуюся ситуацию.

В доме № 12 на ул. Газовиков на техническом этаже осталось лишь установить противопожарную дверь. Ранее рабочие заменили ливневую канализацию и выполнили утепление. Во время замены водосточных воронок из-за трещины в старой трубе произошло небольшое затопление коридора. Все последствия были устранены.

Директор службы заказчика и технического контроля Вячеслав Елизаров отметил, что строительству зачастую мешают многочисленные провода на крыше. В связи с этим возникло предложение предусмотреть в следующем году размещение кабельного лотка для сетей провайдеров.

По словам специалиста фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в одиннадцатом округе на большей части объектов работы завершатся вовремя. Строительство приостановлено в 18 зданиях — выявлены технические затруднения, требующие дополнительного обследования, из-за чего возник риск переноса ремонта.