В тюменском музее открылась выставка художественной керамики

Выставка "Художественная керамика" открыта до 18 октября в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. В экспозиции представлены как декоративные тарелки и изразцы 1960-х – 1990-х годов из коллекции музея, так и работы студентов и выпускников кафедры искусствоведения и изобразительных искусств Тюменского института культуры.

Некоторым способам работы с глиной насчитывается более 30 тысяч лет. Первыми и самыми распространенными техниками ручной лепки были жгутовая и пластовая. Так выполнены ваза "Фантазия" Миланы Курмамбаевой и композиция "Лотос" Елены Дрыгиной.

Около 4 тысяч лет до нашей эры изобрели гончарный круг, а главным преимуществом новой керамики стала равномерность толщины стенок изделия. На круге выполнены сосуды "Птицы" Анны Ильиных и "Эндемики Сибири" Станислава Симонова.

В работе "Стерхи" Людмила Козлова применила технику формования. Жидкая глина заливается в гипсовую форму, при этом лишняя влага впитывается в гипс, оставляя лишь тонкий слой глины.

"Эти журавли, занесенные в Красную книгу, гнездятся в нашем регионе. Мне хотелось привлечь внимание к проблеме, напомнить, что, если не беречь природу, прекрасные птицы могут исчезнуть", – рассказывает автор о выборе темы.

В экспозиции есть место посвящениям: Климту, Чурленису и Врубелю (работы Анны Болдиной, Елизаветы Кызыловой и Любови Самойловой). В глине могут воплотиться даже детские рисунки (композиция "Мама, я нарисовал!" Екатерины Портнягиной), пишет "Тюменская область сегодня".