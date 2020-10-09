Как студенту проводить время в интернете с пользой?

Вопрос востребованности доступа в Интернет для учащихся стоит давно, и точки зрения бытуют самые разные, от полного запрета до полной вседозволенности.

С одной стороны, обсуждается возможность изымать дающие доступ в Сеть гаджеты, например, у школьников во время уроков. С другой, веяния нового времени предполагают возможность дистанционного образования. С третьей, нередко родители жалуются, что их чада проводят много времени в Интернете без пользы. Зачем же и насколько сегодня нужен Интернет для школьников и студентов? Ответ на этот вопрос дают специалисты ООО "Русская компания".

Главный плюс Интернета – возможность самообразования из любой точки Земли, где есть выход в Сеть. К сожалению, в разных уголках нашей страны уровень образования не находится на одинаково высоком уровне. Не во всех семьях и населенных пунктах есть библиотеки, изобилующие всевозможными энциклопедическими знаниями, не во всех семьях есть книги для образования.

А во всемирной паутине собраны знания десятков поколений из самых разных областей. Кстати, образовательные сайты и даже научные каналы на русском языке на YouTube специалисты "Русской компании" уже обозревали ранее. К тому же, Интернет вне конкуренции в плане скорости поиска информации.

Во-вторых, Интернет дополнительно учит молодежь критически мыслить. Это тот случай, когда при грамотном использовании минус Интернета оборачивается плюсом. Среди многообразия информации далеко не вся является объективной и правдивой. Умение работать с разными потоками данных, отличать "зерна от плевел", сортировать знания, вычленять нужное – важный навык, к которому в принципе стремится то же высшее университетское образование. В этом плане Интернет – прекрасное поле для получения опыта.

В-третьих, Интернет дает возможность контактировать с учащимися других стран и даже континентов. Это закладывает почву для воспитания толерантного человека, стирает межкультурные и межэтнические различия и, наконец, помогает перерабатывать чужой полезный опыт.

Интернет всегда стоит на передовой в плане скорости распространения информации. Поэтому школьники и студенты могут максимально оперативно узнавать последние новости, касающиеся, например, их проектов или сферы обучения. Благодаря Сети у них есть возможность проводить параллель между теоретическим аспектом изучаемого предмета и реальным положением вещей в мире. Не говоря о том, что обучение с помощью передовых технологий завлечет современных ребят куда больше, нежели традиционные методы.

Не стоит забывать и о специфике жизни во время пандемии. Например, согласно заявлению председателя совета ректоров тюменских вузов Вероники Ефремовой, сделанному еще в июле этого года, в университетах областной столицы совместят очное и дистанционное обучение, причем последнее займёт 40% всех занятий. В школах родители имеют право перевести своего ребенка на дистанционный формат, если опасаются за здоровье ученика.

По словам директора областного департамента образования Алексея Райдера, в регионе уже образовались несколько виртуальных классов. Также опыт такого заочного образования может пригодиться в период сезонных вспышек ОРВИ, гриппа и иных заболеваний. Конечно, осуществить всё это будет невозможно без доступа в Интернет.

Конечно, Сеть таит для молодых людей свои опасности и соблазны. К последним относится, например, возможность легкого плагиата – скачать чужой доклад или проект и выдать за свой, получив хорошую оценку на напрягаясь, но и не развиваясь – или затяжное праздное времяпрепровождение в социальных сетях или онлайн играх. Среди опасностей – чрезмерное распространение информации о своей личной жизни, чем могут воспользоваться мошенники и даже террористы. Но, Интернет, в любом случае, стал неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому глупо ограждать от него молодежь – надо учить ребят грамотно пользоваться им, и начинать это стоит как раз со школ.

В Тюмени и Тюменском районе высококачественный доступ к сети Интернет предоставляет ООО "Русская компания". Провайдер гарантирует стабильно высокую скорость не только в многоквартирных домах, но и в коттеджных посёлках близ Тюмени, и предоставляет круглосуточную и ежедневную техническую поддержку.

Уточнить информацию по тарифам, оставить заявку на подключение и проверить наличие технической возможности подключения по тому или иному адресу можно на сайте "Русской компании". Также задать интересующие вопросы можно по телефону: 39-00-39.